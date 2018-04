Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (23.04.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) weiterhin zu kaufen.Die FinLab AG habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 erneut von einem Anstieg des Wertansatzes bei den Fintech-Beteiligungen profitiert, wodurch ein unverändert hohes Finanzergebnis in Höhe von 13,00 Mio. EUR (VJ: 11,77 Mio. EUR) erzielt worden sei. Hier seien die Bewertungserträge der nicht börsennotierten Fintech-Beteiligungen enthalten. Wie auch schon im Vorjahr, dürfte ein großer Anteil am Finanzergebnis auf den Wertzuwachs der Beteiligung Deposit Solutions entfallen. Bei dieser Beteiligungsgesellschaft sei im Rahmen einer Kapitalrunde in Höhe von 20 Mio. US-Dollar ein doppelt so hoher Unternehmenswert (durch Drittvergleich-Investment) zugrunde gelegt worden, im Vergleich zu Ende 2016.Flankierend zum hohen Finanzergebnis habe sich die börsennotierte Beteiligung HELIAD Equity Partners, an der die FinLab AG mit 45,2% wesentlich beteiligt sei, sehr gut entwickelt. In 2017 sei dabei der HELIAD-Aktienkurs von 5,71 EUR (31.12.2016) signifikant auf 9,48 EUR (31.12.2017) geklettert, womit, bei einer nahezu unveränderten Beteiligungsquote, bei der FinLab AG ein Kursgewinn in Höhe von insgesamt 16,55 Mio. EUR erzielt worden sei. Zwar sei dieser Kursgewinn nicht ergebniswirksam, er werde jedoch als Neubewertungsgrundlage ergebnisneutral im Eigenkapital erfasst, was zu einem entsprechenden Anstieg des Eigenkapitals und folglich des NAV führe.Das positive Nachsteuerergebnis in Höhe von 14,21 Mio. EUR zusammen mit der Neubewertungsrücklage der Heliad-Beteiligung in Höhe von 16,55 Mio. EUR sowie die im Mai 2017 durchgeführte Kapitalerhöhung in Höhe von 5,85 Mio. EUR (450.000 neue Aktien zu 13,00 EUR je Aktie) hätten das Eigenkapital deutlich auf 103,92 Mio. EUR (31.12.16: 67,14 Mio. EUR) ansteigen lassen. Der NAV je Aktie habe dabei auf 20,83 EUR (31.12.16: 14,79 EUR) erneut signifikant gesteigert werden können.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die FinLab AG dabei das Beteiligungsportfolio mit dem Erstinvestment in die FastBill GmbH, Vaultoro Ltd. sowie ICONIQ Lab GmbH um drei weitere Investments ausgebaut. Gleichzeitig habe die Gesellschaft erfolgreich den Eintritt in den Kryptowährungs- und Blockchain-Markt umgesetzt. Diesbezüglich sei jüngst die Gründung eines Fonds mit der führenden Blockchain-Software EOS.IO bekannt gegeben worden. Bei einer geplanten Kapitalisierung in Höhe von bis zu 100 Mio. US-Dollar solle die FinLab einerseits von Management-Fees sowie andererseits von der Entwicklung des Fonds profitieren. Flankierend hierzu hätten alle wesentlichen Fintech-Beteiligungen in 2017 wichtige Meilensteine erreicht.Die Analysten hätten bei der FinLab AG auf Basis der NAV-Bewertung einen fairen Wert von 30,65 EUR je Aktie ermittelt. Hier seien die stillen Reserven der HELIAD-Beteiligung sowie die von den Analysten ermittelten höheren Wertansätze der Fintech-Beteiligungen enthalten.Ausgehend von einem Kursniveau in Höhe von 21,50 EUR vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, der FinLab-Aktie damit das Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei 30,65 EUR belassen. (Analyse vom 23.04.2018)