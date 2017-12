Trotz des starken Kursanstiegs der FinLab-Aktie, welcher sich gegenüber der letzten Researchstudie auf nahezu 60% beläuft, stuft Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, die FinLab-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 20,30 EUR auf 30,65 EUR erhöht. (Analyse vom 07.12.2017)



Börsenplätze FinLab-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FinLab-Aktie:

25,29 EUR -2,17% (07.12.2017, 15:43)



Tradegate-Aktienkurs FinLab-Aktie:

24,94 EUR -3,32% (07.12.2017, 14:21)



ISIN FinLab-Aktie:

DE0001218063



WKN FinLab-Aktie:

121806



Ticker-Symbol FinLab-Aktie:

A7A



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (07.12.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) weiterhin zu kaufen.Seit der letzten Researchstudie des Analysten vom 05.09.2017 habe sich der positive Newsflow bei der FinLab AG fortgesetzt. Nachdem im September 2017 eine Beteiligung an der Vaultoro, einer Echtzeit-Handels-Plattform für Gold und Bitcoin, eingegangen und damit der Einstieg im Bereich der Kryptowährungen umgesetzt worden sei, sei das Engagement in diesem wachstumsstarken Segment kürzlich ausgeweitet worden. Mit der neuen Beteiligung in Höhe von ca. 20% an der in Frankfurt ansässigen Iconiq Lab Holding GmbH werde speziell der Bereich Seed-Finanzierung adressiert.Iconiq Lab engagiere sich dabei in der Finanzierung von Startups über das so genannte ICO (Initial Coin Offering), als neue Form des Crowdfundings auf Basis von Kryptowährungen. Startups würden dadurch in die Lage versetzt, vorbei an den typischen Venture Capital-Gebern, schnell und flexibel Erstrundenfinanzierungen durchzuführen. Iconiq Lab beabsichtige durch die Herausgabe so genannter Membership-Token eine Verbindung zwischen Kapitalgeber und Startups herzustellen. Die neue FinLab-Beteiligung plane für Januar 2018 die Herausgabe von insgesamt 12 Mio. Token (Gegenwert: 10,0 Mio. EUR in der Kryptowährung Etherium). Die Token-Erwerber hätten dann einen privilegierten Zugang zu Startups aus dem derzeit stark wachsenden Kryptowährungs-Bereich.Eine Einschätzung zur Attraktivität dieser neuen Beteiligung sei aufgrund der derzeit noch frühen Geschäftsphase sowie aufgrund fehlender Bewertungsinformationen nur rudimentär möglich. Würde sich der Wertansatz dieser Beteiligung, ähnlich wie dies bei der Beteiligung Deposit Solutions der Fall gewesen sei, vervielfachen, rechne Filker mit einem Bewertungspotenzial für die FinLab AG in Höhe von aktuell 3,0 Mio. EUR.Flankierend hierzu habe der Börsenwert der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, als derzeit größte Beteiligung der FinLab AG, seit der letzten GBC-Researchstudie um nahezu 30% signifikant zugelegt. Ausgehend vom aktuellen Anteil der FinLab bedeute dies ein deutlicher Zuwachs des Wertansatzes der Heliad-Beteiligung um 8,92 Mio. EUR. Werde der Heliad-NAV in Höhe von 10,59 EUR je Aktie mit einbezogen, ergebe sich weiteres Bewertungspotenzial für die FinLab AG in Höhe von 7,90 Mio. EUR. Der Analyst habe den deutlichen Wertzuwachs sowie das weitere NAV-basierte Bewertungspotenzial in Höhe von insgesamt 16,82 Mio. EUR in seine Neubewertung der FinLab AG einbezogen.Zudem habe der Analyst den Wertansatz der 100%igen Tochtergesellschaft Heliad Management GmbH, welche das traditionelle Finanzdienstleistungsgeschäft abdecke und im Rahmen von Managementvergütungen sowie Dividendenausschüttungen zur Ertragsstabilität beitrage, neu bewertet. Die jährlichen Einnahmen beziffere der Analyst auf rund 4,5 Mio. EUR (bisher: 3,0 Mio. EUR). Vom konservativen Beteiligungswert der Heliad Management GmbH in Höhe von rund 12,0 Mio. EUR erkenne der Analyst hier weiteres erhebliches Bewertungspotenzial in Höhe von ca. 10,0 Mio. EUR.Filker habe den neuen Deposit-Wertansatz, die Bewertungspotenziale von Iconiq Lab, den neuen Heliad-NAV sowie die neue Bewertung der 100%igen Tochtergesellschaft Heliad Management GmbH in das NAV-Bewertungsmodell berücksichtigt und einen neuen fairen Wert in Höhe von 30,65 (bisher: 20,30 EUR) ermittelt.