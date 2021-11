Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (12.11.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF).Die Zahlen für Q3/2021 hätten beim Konzernumsatz (+10% y/y auf 460,8 Mio. Euro) im Rahmen der Erwartungen gelegen und seien ergebnisseitig (u.a. EBT: +5% y/y auf 85,4 Mio. Euro) besser als erwartet (Analystenschätzung: 79,9 Mio. Euro; Marktkonsens: 82,0 Mio. Euro) ausgefallen. Ursächlich für die Anstiege sei v.a. die Konsolidierung der spanischen Optikerkette Óptica & Audiología Universitaria (80%-Anteil) gewesen.Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden (u.a. Konzernumsatz: rund 1,7 (Gj.: 2020: 1,4) Mrd. Euro; EBT: mehr als 200 (Vj.: 176) Mio. Euro). Lusebrink halte ihn für komfortabel erreichbar. Eine positive Überraschung stelle für Lusebrink der Ausblick für 2022 (prozentual zweistellige Anstiege beim Außenumsatz und beim Konzernumsatz (bisherige Analystenschätzung: +5,0%); Erschließung von mindestens einem weiteren Markt) dar.Der Analyst behalte seine Erwartungen für 2021e (u.a. EPS: 1,93 Euro) bei und hebe sie für 2022e (u.a. EPS: 2,38 (alt: 2,34) Euro) an. Die Hauptwachstumstreiber (Demographie; Trend zu Kontaktlinsen) sehe der Analyst als intakt an. Zudem sollte Fielmann angesichts der seines Erachtens komfortablen finanziellen Situation (u.a. Nettoliquidität) von der durch die Pandemie befeuerten Branchenkonsolidierung sowie der regionalen Expansion profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fielmann-Aktie: