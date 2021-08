Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

65,20 EUR -0,23% (27.08.2021, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

65,15 EUR -0,23% (27.08.2021, 15:19)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (27.08.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) und erhöht das Kursziel von 74 auf 76 Euro.Die endgültigen Zahlen für zweite Quartal 2021 hätten weitgehend den Anfang Juli (08.07.) veröffentlichten Eckdaten entsprochen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das erstmals veröffentlichte Nettoergebnis habe mit 34 Mio. Euro im Rahmen seiner Erwartung gelegen. Die Zahlen hätten auch von Akquisitionen der spanischen Optikerkette Óptica & Audiología Universitaria profitiert. Die Ergebnis-Guidance für 2021 sei angehoben worden, während die Umsatz-Guidance eine Bestätigung erfahren habe. Die Anhebung der EBT-Guidance stelle für Lusebrink keine Überraschung dar. Er habe sie bereits zuvor als sehr konservativ angesehen und halte den Ausblick weiterhin für komfortabel erreichbar. Die Hauptwachstumstreiber sehe er als intakt an. Zudem sollte Fielmann angesichts seiner komfortablen finanziellen Situation von der durch die Corona-Krise befeuerten Branchenkonsolidierung, der regionalen Expansion und dem noch bestehenden Nachfragestau profitieren. Lusebrink behalte seine Prognosen bei.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Fielmann-Aktie und hebt das Kursziel von 74 auf 76 Euro an. (Analyse vom 27.08.2021)Börsenplätze Fielmann-Aktie: