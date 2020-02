Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

70,30 EUR -6,52% (14.02.2020, 11:43)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (14.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analysten Graham Renwick und Michelle Wilson von der Privatbank Berenberg:Graham Renwick und Michelle Wilson, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF).Im Optik-Einzelhandel sei Fielmann lange als unübertroffen gesehen worden, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Branche sei aber mittlerweile großen Veränderungen unterworfen. Die neue Wachstumsstrategie der Hamburger Optikerkette gehe mit Risiken einher, die Margen stünden zugleich weiter unter Druck und hohe Investitionen würden den Barmittelfluss belasten. Zugleich steige die Fielmann-Aktie seit geraumer Zeit, was die Risiken nicht widerspiegele.Graham Renwick und Michelle Wilson, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Fielmann-Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel auf 57 Euro belassen. (Analyse vom 14.02.2020)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:70,00 EUR -6,73% (14.02.2020, 11:27)