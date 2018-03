Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (26.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 22.03.2018 hat Aufsichtsrat Professor Dr. Mark Binz ein Paket von rund 1.530 Fielmann-Aktien zum Kurs von 65,95 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 100.903,50 EUR entspricht. Bereits am 02.03.2018 hat er 1.525 Stücke zum Kurs von 66,55 EUR gekauft, wobei das Transaktionsvolumen bei 101.488,75 EUR lag.Achim Wittmann und Jürgen Graf, Investmentanalysten der LBBW, ermitteln in einer Aktienanalyse vom 07.03.2018 einen unveränderten Fair Value von 72,00 Euro und stufen die Fielmann-Aktie nach dem deutlichen Kursrückgang seit Jahresbeginn von "verkaufen" auf "halten" hoch. Die Aktie sei eine sehr defensive Anlage, die sich seit längerer Zeit recht stabil und gut entwickelt habe. Das Unternehmen werde aktuell mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis für 2018 von 30,6 gehandelt und sei damit deutlich überdurchschnittlich bewertet. Darin spiegle sich neben der sehr guten Marktpositionierung auch die weit überdurchschnittliche Bilanzstärke wider. Darüber hinaus schütte Fielmann zwischen 85 und ca. 90% seines Ergebnisses in Form der Dividende an die Aktionäre aus. Damit liege die Dividendenrendite bei ca. 2,5%, wodurch das Investment eine Alternative zu einer Anleihe darstelle.Börsenplätze Fielmann-Aktie:65,90 EUR +0,23% (26.03.2018, 12:44)