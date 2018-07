Börsenplätze Fielmann-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

58,10 EUR -0,09% (10.07.2018, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

57,90 EUR -0,77% (10.07.2018, 16:18)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (10.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) zu kaufen.Der Einzelhandel setze Handelswaren an private Verbraucher ab. Dabei reiche die Spanne von Vollsortimentern wie Warenhäusern bis zum spezialisierten Fachhandel. Der Onlinehandel habe den Umsatz in Deutschland seit 2005 in einem weitgehend stagnierenden Gesamtmarkt um jährlich rund 12,2% gesteigert und 2017 einen Marktanteil von knapp 10% erreicht. Bis 2020 werde vom Handelsverband Deutschland (HDE) ein Anstieg auf 20% prognostiziert.Der Analyst bleibe bezogen auf den von Walmart eingeschlagenen Kurs skeptisch. Bessere Chancen sehe er bei originären Internethändlern wie Amazon.com und Zalando sowie Unternehmen, die das stationäre Geschäft sukzessive mit dem eigenen Internetauftritt verknüpfen würden (Carrefour, Ceconomy, Home Depot, Inditex). Nach den jüngsten Kursrückgängen böten zudem METRO und Fielmann Kurschancen, da die Potenziale aus der weiteren Filialexpansion in Europa bei weitem noch nicht ausgeschöpft seien. Das Sektorrating laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Fielmann-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 85,00 gesehen. (Analyse vom 10.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: - Keine vorhanden.