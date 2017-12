Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

74,33 EUR +0,37% (07.12.2017, 15:52)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann AG:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (07.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktie: Anhaltende Expansion - AktienanalyseDie Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) hat im Sommerquartal an Fahrt gewonnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei der Umsatz zwischen Juli und September um 4,5 Prozent auf 364,5 Mio. Euro gestiegen. Im zweiten Quartal habe Fielmann lediglich ein Umsatzplus von 2,7 Prozent geschafft. Unterm Strich habe der Konzern mit 54,1 Mio. Euro sogar 8,9 Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Vor allem das Geschäft mit teuren Gleitsichtbrillen lasse die Kassen klingeln. Zudem habe Fielmann von positiven Währungseffekten profitiert.Zu der Steigerung beigetragen habe aber auch die anhaltende Expansion. Ende September habe der Konzern 718 Geschäfte im In- und Ausland und damit 17 mehr als im Vorjahr betrieben. Beim Ausblick gebe sich das Unternehmen daher nun etwas zuversichtlicher als zuletzt. Zwar habe das Schlussquartal drei Verkaufstage weniger als im Vorjahr, Absatz, Umsatz und Gewinn sollten 2017 aber trotzdem steigen. Zuvor habe Fielmann nur mit stabilen Zahlen gerechnet.Börsenplätze Fielmann-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:74,29 EUR +0,43% (07.12.2017, 15:46)