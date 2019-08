SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Feintool-Aktie:

57,60 CHF -2,37% (21.08.2019, 17:01)



ISIN Feintool-Aktie:

CH0009320091



WKN Feintool-Aktie:

905428



Ticker-Symbol Feintool-Aktie:

FTO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Feintool-Aktie:

FTON



Kurzprofil Feintool:



Das Technologieunternehmen Feintool (ISIN: CH0009320091, WKN: 905428, Ticker-Symbol: FTO, SIX Swiss Ex: FTON) ist weltweit führend in der Entwicklung von Feinschneidanlagen und der Produktion einbaufertiger Feinschneid- und Umformkomponenten besonders für die Automobilindustrie. Mit seinen Kunden pflegt Feintool über den gesamten Prozess des Feinschneidens und Umformens hinweg enge Partnerschaften - vom Komponentendesign und der Werkzeugkonstruktion über den Anlagenbau bis hin zur Teilefertigung in Großserie. Neben dem Feinschneiden setzt die Feintool-Gruppe weitere Schlüsselverfahren wie das spanlose Umformen und die Taumeltechnologie ein und ist damit der weltweit einzige Komplettanbieter für die wirtschaftliche Herstellung komplexer Präzisionskomponenten.



Mit Standorten in Europa, Japan, China und den USA ist die Feintool-Gruppe in den wichtigsten Automobilmärkten der Welt vertreten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lyss (CH) beschäftigt knapp 2.000 Mitarbeiter. An seinen Standorten bildet Feintool rund 80 junge Menschen hauptsächlich zu Polymechanikern, Konstrukteuren und Kaufleuten aus. (21.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Feintool-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ18-Ergebnissen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Technologieunternehmens Feintool (ISIN: CH0009320091, WKN: 905428, Ticker-Symbol: FTO, SIX Swiss Ex: FTON).Bei den 1H19-Ergebnissen von Feintool sei eine fast vollständige Trendwende zu verzeichnen gewesen. Aufgrund des schwachen Automobilmarkts sei diese deutlich stärker ausgefallen als von Lichvar erwartet. Die normalerweise stärkere Sparte SP habe im selben Masse nachgelassen wie der rückläufige Markt, und auch im Investitionsgütergeschäft bröckelte die Nachfrage. Der fehlende Umsatz habe erhebliche Auswirkungen auf den Gewinn. Eine derart starke negative Umsatz- und Gewinnentwicklung sei in der Analystenprognose und wahrscheinlich auch in der Markterwartung nicht berücksichtigt. Die Aktie werde voraussichtlich einer weiteren Korrektur unterliegen.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Feintool-Aktie. Das Kursziel laute CHF 76,00. (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Feintool-Aktie:52,70 EUR +0,38% (21.08.2019, 17:17)