Verbraucher, Regierungen und andere Institutionen würden mehr Informationen über die Aktivitäten und Ergebnisse der landwirtschaftlichen Erzeuger fordern.



Austausch von Ideen und Best Practices, um den Fortschritt zu beschleunigen:



Mehr denn je sehe man eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren im Bereich der Agrarwirtschaft, von Regierungen über Industrieverbände, Wissenschaftler und NGOs bis hin zu Vertretern der Zivilgesellschaft. Dies fördere den gegenseitigen Austausch von Ideen, schaffe Verständnis und Vertrauen und erhöhe den Einfluss aller Beteiligten auf die Verbesserung der globalen Nahrungsmittelversorgung.



Update zu den Entwicklungen im europäischen Portfolio:



In weiten Teilen des europäischen Portfolios hätten die Winterkulturen das Frühjahr unter guten Bedingungen eingeläutet. Westchester investiere weiterhin in seine Böden und Infrastruktur für Wasser und Drainage, um die Folgen trockener und nasser Jahre abzumildern.



Westchester sehe es als wichtig an, in die Entwicklung, den Einsatz und die kontinuierliche Verbesserung von Agrartechnologien zu investieren, um den Klimawandel abzumildern, und mit Pächtern zusammenzuarbeiten, die über ein gleiches Verständnis für diese weltweite Notwendigkeit verfügen würden.



Positive Entwicklungen aus regulatorischer Sicht:



Im Jahr 2019 habe die Europäische Union den European Green Deal (EGD) angekündigt, der darauf abziele, bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Zu den Maßnahmen, die durch den EGD gefördert würden, würden gehören: Agrarökologie, ökologischer Landbau und agroforstwirtschaftliche Praktiken zur Erhaltung der Biodiversität, Tierschutz, Präzisionslandwirtschaft sowie Carbon Farming (CF). Letzteres ziele darauf ab, den Gehalt an organischem Kohlenstoff im Boden (SOC) auf Agrarflächen, Grünland, Gartenbau und Dauerkulturen zu erhöhen, indem Landwirte für Verbesserungen des SOC-Gehalts belohnt würden. CF biete Vorteile für die Bodenqualität, die landwirtschaftliche Produktivität sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung durch die Anwendung von Managementpraktiken wie beispielsweise den Anbau von Deckfrüchten und verbesserte Fruchtfolgen. (25.08.2021/ac/a/m)







Chicago (www.aktiencheck.de) - Die spezialisierte Investmentboutique Westchester Group, die mit einem verwalteten Vermögen von rund acht Milliarden US-Dollar der weltweit größte Investor in Agrarflächen ist und zum US-Vermögensverwalter Nuveen gehört, liefert die wichtigsten Erkenntnisse aus dem diesjährigen "Farmland Report".Landwirte und Landeigentümer für Fortschritte im Umweltschutz einbinden und honorieren:Das Entstehen von Anreizmechanismen für Landwirte und Landbesitzer, die Umweltschutz betreiben würden, biete erhebliche Chancen. Denn Landwirte und Landeigentümer seien in einer idealen Position, um den Gewässerschutz zu beeinflussen, die Biodiversität zu verbessern und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Sie seien sogar einzigartig in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette, da sie ein persönliches Interesse an der Erhaltung einer gesunden Umwelt hätten - jetzt und für zukünftige Generationen.Sicherstellen einer reaktionsschnellen Lieferkette:Größere Transparenz bei allen Aktivitäten: