Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Fahrradindustrie zählt zu den Gewinnern des Coronavirus-Jahres 2020, so die Analysten von Postbank Research.



In den USA seien die Ausgaben für Fahrräder nach vier Jahren sinkender Nachfrage um 55 Prozent angestiegen. Der Bike-Boom habe jedoch insbesondere in der zweiten Jahreshälfte für leere Lager und lange Lieferzeiten gesorgt. Das Momentum der Radindustrie sollte jedoch auch 2021 anhalten: Denn die Auftragsbücher seien voll und die Nachfrage verschiebe sich zunehmend hin zu teureren Modellen. Zudem würden E-Bikes inzwischen bei einem breiten Publikum Anklang finden, und steigende Investitionen in Radwegenetze würden das Fahrrad als Fortbewegungsmittel in Städten attraktiver machen. Gleichzeitig würden jedoch Preissteigerungen von Vorprodukten und Rohstoffen - wie Gummi mit plus 40 bis 50 Prozent oder Aluminium mit plus 10 bis 15 Prozent - sowie hohe Frachtkosten auf den Margen der Fahrradproduzenten lasten. 2021 würden zudem US-Zollbefreiungen für Importfahrräder auslaufen. Da Fahrradaktien, die meist in Asien gelistet sind, zudem bereits recht ambitioniert bewertet sind, raten die Analysten von Postbank Research von einem Einstieg derzeit ab. (21.01.2021/ac/a/m)



