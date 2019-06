Ablauf zum Factoring

Die vollständige Summe bekommt das Unternehmen selbstverständlich nicht. 1-2 Tage nach dem Verkauf erhält das Unternehmen ca. 80-90% der Forderungssumme abzüglich einer Gebühr. Die restliche Summe wird erst nach Begleichung der Forderung an das Unternehmen ausgezahlt. Zwar erhält man nicht die vollständige Summe, jedoch muss bedacht werden, dass man einiges an Geld umgehend erhält, welches man sonst eventuell erst in mehreren Wochen bekommen hätte. Dadurch steigt sowohl die Eigenkapitalquote als auch die Liquidität.



Da aber jeder Anbieter zu anderen Konditionen arbeitet, sollte man im Vorhinein unbedingt das Factoring vergleichen, umso den für sich besten Anbieter mit den besten Konditionen auszuwählen.



Alternative Finanzierungsmöglichkeiten im Überblick

Es muss jedoch nicht immer das Factoring sein, um Liquidität zu erlangen. Dafür gibt es noch weitere Möglichkeiten. Hat man vor längerer Zeit in Aktien investiert und sie stehen gut, können diese notfalls noch veräußert werden. Die klassische Möglichkeit wäre natürlich der Dispositionskredit bei der Bank. Mittlerweile sind die Anforderungen an einen Kredit aber relativ hoch, weshalb gerade junge Unternehmen es schwer haben und die Konditionen sind auch nicht immer optimal.



Vielmehr kann es sich für Projekt anbieten das Leasing in Anspruch zu nehmen. Wird Geld für bestimmte Objekte benötigt, um ein Projekt abzuschließen, kostet dies meist viel Geld. Oftmals werden Maschinen nach einem Projekt gar nicht weiter benötigt. In solch einem Fall wäre Leasing die optimale Methode. Hierbei wird für einen bestimmten Zeitraum das Nutzungsrecht an einem Objekt erworben. Dabei wird eine monatliche Rate gezahlt über z. B. 12 Monate und im Anschluss wird das Objekt wieder an den Leasinggeber zurückgegeben. Dadurch müssen keine hohen Summen in Maschinen investiert werden, die man nur kurzfristig benötigt, wodurch man eine Menge Geld spart. Unternehmensanteile sollten keinesfalls verkauft werden. Nur wenn es nicht mehr anders geht. Ganz im Gegenteil zum Factoring verliert man Stück für Stück die Kontrolle über das eigene Unternehmen. Beim Factoring hingegen erlangt man mehr Kontrolle und kann dieses immer wieder einsetzen, um neues Geld zu erwirtschaften. (25.06.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Kapital wird in einem Unternehmen immer benötigt. Sei es zur Finanzierung von bevorstehenden großen Projekten oder um ein drohendes Ausfallrisiko zu minimieren. Glücklicherweise ist man auf den klassischen Bankkredit heutzutage nicht mehr angewiesen und es existieren zahlreiche Alternativen. Eine dieser Alternativen ist das Factoring, welche man immer öfters hört und welche ebenso immer mehr an Beliebtheit gewinnt.Unter Factoring wird der Verkauf von Forderungen bezeichnet. Nach einer anfänglichen Bonitätsprüfung des Debitors werden bestehende Forderungen eines Unternehmens an einen Factor abgetreten. Die Bonität wird aus dem Grunde geprüft, da der Factor in der Regel das komplette Ausfallrisiko trägt. Ebenso können nur Forderungen verkauft werden, die existent sind und aus einem Produkt oder einer Dienstleistung stammen. Sollte es zu einem Zahlungsausfall kommen, muss die eigene Buchhaltung sich nicht darum kümmern, sondern der Factor muss das Geld eintreiben, eventuell sogar ein Inkassobüro beauftragen.