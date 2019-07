Der zweite wichtige Einsatzbereich von Stablecoins sei der Zahlungsverkehr. Facebook habe dies mit seiner Libra-Ankündigung in den Blickpunkt gerückt. Anleger, die mit Bitcoin vertraut seien, würden bereits wissen, dass die Bitcoin-Technologie strukturell zu langsam sei, um damit Zahlungen für kleine Transaktionen abzuwickeln, und der Bitcoin derzeit zu volatil sei. Dank der Verarbeitungsgeschwindigkeit und der geringeren Volatilität von Stablecoins könnten diese eine wichtige Rolle bei der Lösung der Zahlungsproblematik spielen.



Der zweite Vorteil von Stablecoins im Zahlungsverkehr seien die Kosten. Während für Händler bei großen Kreditkartennetzwerken (wie z.B. VISA und Mastercard) im Durchschnitt eine Gebühr in Höhe von ca. 2,5% anfalle, lägen die üblichen täglichen Spreads bei Gemini Dollar (GUSD) zu USD nur bei wenigen Basispunkten. Gemini und Flexa würden derzeit Echtzeit-Zahlungen bei teilnehmenden Einzelhändlern wie Starbucks und Whole Foods/Amazon ermöglichen. Die von Facebook angekündigte Kryptowährung Libra werde voraussichtlich ein Stablecoin für den Zahlungsverkehr sein und in der ersten Jahreshälfte 2020 eingeführt werden. Es werde sich zunächst um einen digitalen Vermögenswert auf einer zugangsbeschränkten Blockchain handeln, der durch einen Währungskorb abgesichert sei, ähnlich wie dies beim System der Sonderziehungsrechte (Special Drawing Rights, SDR) des IWF der Fall sei.



Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Stablecoins sei, dass die überwiegende Zahl der Transaktionen wahrscheinlich nicht in einem globalen dezentral geführten Kontobuch (Distributed Ledger) verarbeitet würden, sondern in Subsystemen bzw. "Sidechains", die mit dem globalen Distributed Ledger verbunden seien. Tatsächlich könnte Bitcoin letztlich derjenige Distributed Ledger sein, der Finalität und Sicherheit biete, während Sidechains für Geschwindigkeit und Komfort sorgen würden.



Das Lightning Network sei ein "Second Layer"-Zahlungsprotokoll mit Sidechain-Charakter. Wie Sidechains basiere es auf der Architektur der Bitcoin-Blockchain. Es ermögliche dezentrale Transaktionen, die mit etablierten zentralen Zahlungsnetzwerken wie großen Kreditkarten oder PayPal konkurrieren könnten. Damit würden sich Millionen von Bitcoin-Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und die Transaktionskosten auf weniger als einen Cent senken lassen. Im Vergleich dazu seien es bei Bitcoin etwa 7 Transaktionen pro Sekunde und bei Visa gut 45.000 Transaktionen pro Sekunde. Das Lightning Network biete auch denselben Vertraulichkeitsstandard wie das Bitcoin-Netzwerk.



Sidechains böten die Möglichkeit, der Bitcoin-Blockchain Eigenschaften hinzuzufügen, ohne dass diese dadurch in ihren wichtigsten Sicherheitseigenschaften (u. a. Vertraulichkeit in Bezug auf die Netzwerkteilnehmer) beeinträchtigt werde. Sie könnten verwendet werden, um bei Bitcoin Tokenisierung und Zahlungen zu ermöglichen. Sidechain-Transaktionen würden die Verifizierung beschleunigen und seien vertraulich. Während Bitcoin ohne Zulassungsbeschränkung nutzbar sei, böten Sidechains die Möglichkeit von Nutzungsbeschränkungen.



Mit Blick in die Zukunft würden die Experten glauben, dass Stablecoins, das Lightning Network und Sidechains das Bitcoin- und Kryptowährungsökosystem stärken würden, und sie würden im Laufe des nächsten Jahres mehrere wichtige Trends in diesem Bereich im Auge behalten. Dazu würden die zunehmende Lightning Network-Akzeptanz und die Entwicklung zusätzlicher Second-Layer-Lösungen, die mögliche Einführung von Libra, die Tether-Akzeptanz bei Händlern und das Stablecoin-Handelsvolumen zählen.



Wenngleich das Thema dieses Kommentars das Stablecoin-Phänomen sei, seien die Experten nach wie vor der Meinung, dass Bitcoin das Potenzial habe, eine Art digitales Gold - gewissermaßen ein moderner "Wertspeicher" - zu werden. Bitcoin und digitale Vermögenswerte seien bereits in vielen Anlegerportfolios vertreten, nur eben in traditionellen Brokerage-Konten noch nicht, und könnten mit einem Zugang über angemessen regulierte, abgesicherte und liquide Anlageinstrumente - etwa ETFs - eine noch größere Rolle spielen.



VanEck sei gespannt auf die weitere Entwicklung im Stablecoin- und Bitcoin-Bereich. Nach Ansicht der Experten sei die Skepsis in Bezug auf diese Technologien nicht gerechtfertigt. In den USA könnte sich die Akzeptanz dieser innovativen Technologien auszahlen. Ein marktführender Zehnjahresplan zur Modernisierung der US-Infrastruktur in den Bereichen Zahlungsverkehr, Devisen- und Kapitalmarkt könnte für wachsendes öffentliches Interesse sorgen. (30.07.2019/ac/a/m)





