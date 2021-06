Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

275,80 EUR -0,72% (16.06.2021, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

277,25 EUR +0,09% (16.06.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

331,08 USD -1,68% (16.06.2021, 23:20)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Technologien im Bereich der erweiterten und virtuellen Realität würden eines der wichtigsten Zukunftsmärkte überhaupt bilden. Der Social-Media-Riese Facebook sei mit seinem Oculus-Headset-Angebot einer der Pioniere in diesem lukrativen Markt. Nun habe Facebook eine Neuerung gemeldet, die viele Anleger erfreuen dürfte.Facebook habe heute bekannt gegeben, Werbung in seinen Oculus-Brillen zu schalten. Aktuell laufe hierzu die Testphase. Bereits im Mai habe das Unternehmen angekündigt, Anzeigen in der mobilen Oculus-App zu schalten. Nun sollten also auch die VR-Headsets folgen.Die Oculus-Headset-Werbung werde zuerst im Shooter-Spiel Blaston von Resolution Games angezeigt. In den kommenden Wochen würden Anzeigen auch in zwei anderen Oculus-Apps erscheinen, habe Facebook mitgeteilt.Zudem habe das Unternehmen erklärt, dass die Werbung nicht auf Daten basiere, die lokal auf den Headsets der Nutzer gespeichert seien, wie etwa Bilder von den Sensoren ihrer Geräte oder Bilder ihrer Hände aus der Hand-Tracking-Funktion.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link