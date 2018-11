Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Es gehe nach unten mit den FAANG-Aktien. Egal ob Facebook, Amazon, Apple, Netflix oder Google - sie alle hätten seit ihren Hochs über 20 Prozent verloren. Insbesondere Facebook stehe enorm unter Druck. Doch es seien nicht nur schwächelnde Wachstumsraten, Datenschutzskandale und Fake-News, die Social dem Media-Anbieter zusetzen würden. Denn auch das Management mache in der Aufarbeitung der Probleme eine schlechte Figur.Die Folgen der Flut an Facebook-Problemen seien klar an der Charttechnik abzulesen: Der Internettitel habe seit dem 52-Wochen-Hoch bei 218,62 Dollar über 39,5 Prozent an Wert verloren. Damit sei der einstige Garant für hohe Kursgewinne heute die schlechteste FAANG-Aktie auf dem Markt.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner Meinung: Finger weg! (Analyse vom 20.11.2018)Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:112,9299 EUR -2,91% (20.11.2018, 09:38)