Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

219,70 EUR -2,70% (28.01.2021, 10:37)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

219,35 EUR -3,48% (28.01.2021, 10:23)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

272,14 USD -3,51% (27.01.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Deutschland Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe gestern seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2020 vorgelegt und die Analystenerwartungen in nahezu jedem Bereich deutlich übertroffen. Der Social-Media-Gigant habe während der Corona-Pandemie sein Wachstum ungebremst fortsetzen können und zudem auch noch einen Aktienrückkauf in größerem Stil angekündigt.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um satte 33% auf USD 28,07 Mrd. gestiegen, wohingegen die Analystenschätzungen lediglich von USD 26,41 Mrd. ausgegangen seien. Beim Gewinn pro Aktie habe das Unternehmen die Analystenschätzungen in Höhe von USD 3,22 mit aktuell USD 3,88 ebenfalls klar hinter sich lassen können, was einem Anstieg im Jahresvergleich von 52% entspreche.Auch die Nutzerzahlen hätten weiter zugelegt. Die Zahl der täglich aktiven User habe bei1,84 Mrd. (+11%) und zumindest einmal im Monat nutzten 2,8 Mrd. (+12 %) User die Apps des Konzerns gelegen. Auch mit diesen Zahlen habe Facebook die Erwartungen übertroffen. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) habe bei USD 10,14 (Vorjahr: USD 8,52) gelegen. Die Markterwartungen hätten bei USD 9,49 gelegen.Facebook habe zudem angekündigt, weitere Aktien im Umfang von USD 25 Mrd. zurückkaufen zu wollen. Diese Ankündigung sei zusätzlich zu den zuvor genehmigten Rückkäufen von bis zu USD 34 Mrd. zu verstehen, wovon am Ende des Jahres 2020 noch USD 8,6 Mrd. ausständig gewesen seien.Die letzte Empfehlung für die Facebook-Aktie lautete "halten", so Aaron Alber und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link