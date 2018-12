Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (21.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe jahrelang für hohes Wachstum, eine top Story und steigende Aktienkurse gestanden. Firmenmitgründer Mark Zuckerberg habe vielen als Visionär und moderne Ausgabe des König Midas gegolten. Seit Mitte 2018 jedoch habe sich die Stimmung radikal verändert. Das Wertpapier zähle zu den großen Verlierern an der Wall Street und Zuckerberg zu den am meisten gehassten Top-Managern. Eine Fangemeinde sei dem Sozialen Netzwerk jedoch geblieben. Und die sei treu.Bei Facebook reihe sich Skandal an Skandal, das Vertrauen der Nutzer in den Konzern und dessen Umgang mit sensiblen Daten sei erschüttert. So weit so bekannt. Trotzdem habe die Aktie bis Ende Juli auf in der Spitze 220 Dollar und damit auf Rekordhoch marschiert. Erst als Facebook angekündigt habe, dass das Wachstum zukünftig niedriger ausfalle, hätten auch Investoren kalte Füße bekommen. Seither sei die Aktie um 90 USD oder rund 40% auf zuletzt 130 USD gefallen.Facebook und sein Mitgründer Mark Zuckerberg hätten viele Jahre praktisch nichts falsch machen können, Nutzer und Anleger hätten jede neue Funktion und jeden Quartalsbericht bejubelt. Im ausklingenden Jahr 2018 verhalte es sich - zumindest bei Investoren - genau andersherum: nichts könne sie überzeugen, dass sich die Zeiten noch einmal bessern würden.Das Stimmungspendel, das bis vor wenigen Monaten noch voll zugunsten des Unternehmens ausgeschlagen habe, habe mittlerweile den entgegengesetzten Extrembereich erreicht. Trotzdem gebe es noch echte Fans des Sozialen Netzwerks, nur würden die sich dort finden, wo man sie nicht vermuten würde: unter den Analysten.Vor diesem Hintergrund könnte man davon ausgehen, dass die Kurskorrektur in näherer Zukunft ausläuft und sich der Kurs der Facebook-Aktie wieder den Schätzungen annähert, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link