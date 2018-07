XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.07.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Eric Sheridan von der UBS:Aktienanalyst Eric Sheridan von der Investmentbank UBS vertritt laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen titeln die UBS-Analysten in ihrer Studie, dass es hinsichtlich des "Freunde sein" Zeit ist für eine Pause.Das Chance/Risiko-Profil des Titels sei nun ehr ausgeglichen. Das starke Momentum bei Instagram stehe der Regulierung und den Investitionen in den Schutz des Ökosystems sowie einem nachlassenden Engagement der Nutzer gegenüber.Die neuen Wachstumstreiber wie Instagram, Watch, Stories, Messenger/WhatsApp und VR seien noch nicht groß genug um auf kurze und mittlere Sicht das sinkende Wachstum und den Druck auf die Margen aufzufangen, so der Analyst Eric Sheridan.