Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Facebook-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) charttechnisch unter die Lupe.Einen genauen Blick sollten Anleger derzeit auf die Facebook-Aktie werfen. Zuletzt sei dem Titel der Spurt über das alte Allzeithoch vom Juli 2018 bei 218,62 USD gelungen. Der Sprung auf ein neues Rekordlevel (224,20 USD) habe sich allerdings als temporäres Phänomen erwiesen. Vielmehr bringe das "reversal" der letzten Woche ein Rebreak des alten Allzeithochs. Damit ergebe sich zunächst einmal ein "false break" auf der Oberseite, welches gleichzeitig die Gefahr eines größeren Doppeltops erhöhe. Zur Vorsicht mahne auch die negative Divergenz, welche beispielsweise die Relative Stärke (Levy) signalisiere. Anleger sollten deshalb neue Longengagements zurückstellen bis das Papier den beschriebenen Fehlausbruch mit einem neuen Rekordstand negiere. Auf der Unterseite sollten Investoren hingegen den Aufwärtstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 201,78 USD) im Auge behalten. Ein Bruch dieser Trendlinie würde das Korrekturrisiko deutlich erhöhen. Perspektivisch rücke dann die Kombination aus der 90-Wochen-Linie (akt. bei 178,34 USD) und dem Tief vom Oktober 2019 (173,09 USD) in den Fokus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:183,68 EUR +0,88% (03.02.2020, 08:56)Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:183,20 EUR -3,22% (31.01.2020, 17:35)