Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

185,94 EUR -0,27% (04.05.2020, 17:00)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

203,95 USD +0,83% (04.05.2020, 16:46)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB).Facebook habe zwar in Q1/2020 unter den Analystenprognosen gelegen, habe jedoch die Markterwartungen übertreffen (Umsatz) bzw. erfüllen (Ergebniskennziffern) können. Trotz der Corona-Pandemie sei es Facebook gelungen Umsatz und Gewinn deutlich zu steigern. Aufgrund der hohen Unsicherheiten verzichte Facebook aber auf den üblichen Umsatzausblick für das laufende Quartal. Laut Aussagen von Finanzchef Wehner habe sich allerdings nach einem starken Rückgang der Werbeerlöse im März das Geschäft wieder stabilisiert. Für die ersten drei Wochen im April seien die Werbeerlöse laut Wehner wieder in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Facebook habe zudem klar gemacht, wie wichtig eine hohe Profitabilität in der Krise sei und wolle dafür in 2020 weniger investieren und die Kosten reduzieren. Jedoch wolle Facebook trotz des Abschwungs weiter in die Zukunft investieren und habe in diesem Zusammenhang angegeben, sich für 5,7 Mrd. USD an dem indischen Mobilfunkanbieter Jio beteiligen zu wollen.Jost habe seine Prognosen deutlich gesenkt (u.a. EPS 2020e: 7,10 (alt: 8,72) USD; EPS 2021e: 9,35 (alt: 10,53) USD).Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Votum für die Facebook-Aktie. Das Kursziel werde bei 177,00 USD belassen. (Analyse vom 04.05.2020)Börsenplätze Facebook-Aktie:Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:186,80 EUR -0,29% (04.05.2020, 16:41)