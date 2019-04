Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Facebook werde am 24. April seine Zahlen bekannt geben. Die Vorfreude sei groß und die Erwartungshaltung enorm. Die letzten Quartalszahlen seien fantastisch gewesen und somit sei die Facebook-Aktie deutlich angestiegen. Dann sei es in die Seitwärtsbewegung übergegangen. Jetzt kurz vor den Zahlen gehe es wieder nach oben, weil die Leute einfach erwarten würden, dass die Zahlen gut würden. Es würden 1,93 je Aktie beim Gewinn und knapp 15 Mrd. USD beim Umsatz erwartet. Das KGV auf Basis der nächstjährigen Gewinne liege bei 20, was der Aktienprofi noch für moderat halte. Bei Facebook wird es eine hoch spannende Geschichte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link