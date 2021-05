Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

257,30 EUR -1,10% (17.05.2021, 18:57)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

257,80 EUR +0,06% (17.05.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

313,26 USD -0,85% (17.05.2021, 18:44)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Jahrelang sei diskutiert worden, nun hätten sich Facebook und Axel Springer auf eine umfassende Zusammenarbeit verständigt. Die Kooperation sei weltweit angelegt und auf Verbreitung von Inhalten ausgerichtet, hätten die Konzerne heute in Berlin mitgeteilt. Der vielleicht wichtigste Punkt bleibe jedoch ein Geheimnis. Zu den finanziellen Konditionen hätten beide Seiten keine Angaben machen wollen.Der Kurs der Facebook-Aktie reagiere heute nicht merklich auf die Meldung. Auch ohne die Details zu kennen: Für Axel Springer dürfte das Geschäft wesentlich wichtiger sein als für Facebook. Die Einigung werde überhaupt nur möglich gewesen sein, weil Facebook beschlossen habe, stärker auf journalistische Inhalte zu setzen, um sein Image als Fake-News-Verbreiter loszuwerden. Als Gigant im modernen Werbegeschäft bleibe der US-Konzern ein Tech-Basisinvestement, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: