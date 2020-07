Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ein Kauf.Der Social-Media-Riese komme in Sachen Werbeboykott nicht zur Ruhe. Seit Wochen würden sich immer mehr Konzerne weltweit zusammenschließen und ihr Anzeigegeschäft auf Facebook aussetzen. Laut "Wall Street Journal" wolle nun auch Walt Disney, der größte US-Werbekunde, seine Werbung auf der Facebook-Plattform stoppen.Disney stoppe zunächst die Werbung für seinen Streamingdienst Disney+ auf Facebook und den Streamingdienst Hulu auf Instagram. Weitere Disney-Tochterunternehmen wie ABC Studios würden prüfen, ähnliche Schritte einzuleiten.Laut "Wall Street Journal", die sich in ihrem Bericht auf Daten des Analysehauses Pathmatics beziehen würden, lägen die Werbeausgaben des Unterhaltungskonzerns im ersten Halbjahr 2020 bei rund 212 Millionen Euro. Eine offizielle Stellungnahme von Walt Disney sei bislang ausgeblieben.Mittlerweile hätten sich über 500 Unternehmen zusammengeschlossen, um ihre Werbeaktivität temporär einzustellen. In der sogenannten #stophateforprofit-Initiative würden die Urheber den Social-Media-Giganten kritisieren, dass das Unternehmen nicht konsequent gegen Hasskommentare auf ihrer Plattform vorgehe.Die Facebook-Aktie habe die Verluste, die durch die Initiative angefallen seien, fast vollständig aufgeholt. Für den Konzern seien die finanziellen Verluste, die durch den Boykott anfallen würden, marginal. Gegenüber den insgesamt sieben Millionen Anzeigekunden würden die 500 nicht so stark ins Gewicht fallen. "Der Aktionär" gehe weiterhin davon aus, dass es zu einer baldigen Einigung komme, ohne bleibende Schäden für Facebook.Die Facebook-Aktie ist ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link