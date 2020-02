Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Ein neunjähriger Rechtsstreit zwischen Facebook und der US-Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) gehe in der kommenden Woche in die finale Phase. Wie das "Wall Street Journal" berichte, könnten sich die beiden Parteien dabei auf einen Vergleich i.H.v. 9 Mrd. USD einigen.Die IRS habe vor gut neun Jahren begonnen, Facebooks Steuerklärungen zu prüfen. Dabei habe sie Vermögenswerte i.H.v. rund 14 Mrd. USD ermittelt. Der Social Media-Riese habe nur etwa die Hälfte angegeben und somit eine deutlich geminderte Steuerlast zu schultern. Laut der IRS entspräche das einer Steuerrechnung von 9 Mrd. USD - inklusive Zinsen und Strafen.Darüber hinaus habe die Federal Trade Commission (FTC) gestern bekanntgegeben, dass sie sämtliche Übernahmen von Alphabet, Amazon.com, Apple, Facebook und Microsoft prüfen werde. Eine Aufspaltung der großen Tech-Konzerne werde schon länger heiß in den USA diskutiert.Facebook bekomme den regulatorischen Gegenwind immer stärker zu spüren. Das habe sich zuletzt auch in einem etwas verlangsamten Gewinnwachstum niedergeschlagen. Das Urteil könnte wie gesagt eine entsprechende Signalwirkung haben. Aufgrund der Marktmacht bleibe Facebook aber weiterhin eine interessante Aktie. Wer dabei sei, sollte investiert bleiben, sich jedoch mit einem Stopp knapp unterhalb der 200-Tage-Linie absichern, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link