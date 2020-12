Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.US-Präsident Donald Trump habe im Streit um die Reglementierung von Online-Diensten wie Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) und Facebook mit einer Blockade des Verteidigungshaushalts gedroht. Trump habe am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter geschrieben, dass er ein Veto gegen den Gesetzesentwurf einlegen würde, sollte darin nicht eine Regel aufgehoben werden, nach der die Dienste nicht für Inhalte haftbar gemacht werden könnten, die ihre Nutzer online stellen würden."Unser Land kann niemals sicher sein, wenn wir zulassen, dass sie bestehen bleibt", habe Trump geschrieben. Die sogenannte "Section 230" aus einem Gesetz aus den 1990er Jahren sei ein "Haftungsabschirmungsgeschenk" der USA an die großen Tech-Unternehmen und eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und der Wahlen.Die "Section 230" sei Trump seit längerem ein Dorn im Auge. Er habe in den vergangenen Monaten wiederholt gefordert, sie abzuschaffen. Die Regel gebe den Plattformen auch weitreichende Freiheit, gegen einzelne Beiträge vorzugehen. Trump und seine Anhänger würden behaupten, dass die Unternehmen des Silicon Valley konservative Ansichten auf ihren Plattformen unterdrücken würden.Nachdem Twitter und Facebook beschlossen hätten, gegen falsche und irreführende Informationen zum Coronavirus und zur US-Wahl vorzugehen, hätten sie den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen. Zuletzt seien zahlreiche Trump-Tweets mit haltlosen Wahlbetrugsbehauptungen mit Warnhinweisen versehen worden.Das Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA) gehöre zu einer Reihe von Gesetzesvorlagen, die der Kongress noch vor Ende des Jahres verabschieden wolle. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, sei in beiden Parlamentskammern eine Zweidrittelmehrheit notwendig.Die Aktie von Facebook zeige sich von allem unbeeindruckt. Das Papier habe zuletzt wieder deutlich zulegen können. DER AKTIONÄR hat Facebook im März dieses Jahres zum Kauf empfohlen. Anleger, die diesem Tipp gefolgt sind, können sich mittlerweile über einen Gewinn von mehr als 80 Prozent freuen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Facebook-Aktie. (Analyse vom 02.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)