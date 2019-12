Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

181,20 EUR -0,21% (09.12.2019, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

182,00 EUR (06.12.2019)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

201,05 USD +0,27% (06.12.2019)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (09.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Der Trend bleibt intakt - ChartanalyseDie Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) entwickelten sich im Jahr 2019 unterm Strich positiv, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings werde das Bild etwas durch die Performance in den vergangenen Monaten getrübt. Anders als der Gesamtmarkt stecke der Wert seit Juli 2019 in einer Korrektur und habe bis dato keine neuen Hochs markieren können. Wichtig aus Sicht der Käufer sei der erfolgreiche Test der mittelfristig essenziellen Unterstützungszone zwischen 175,50 und 172,50 USD gewesen. Ausgehend von diesem Kursbereich seien die Aktien wieder angestiegen und hätten mit dem Überwinden des Hochs bei 198,09 USD eine mittelfristige Bodenbildung abgeschlossen.Ausblick: Die temporäre Kursschwäche in der Vorwoche sei von den Käufern sehr gut aufgefangen worden. Nun müssten neue Hochs in Kürze folgen, um den Trend zu bestätigen.Die Long-Szenarien: Das Zwischenhoch bei 203,80 USD stehe in den kommenden Tagen im Fokus. Würden die Aktien von Facebook über diese Marke steigen, würde das eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seit Oktober bedeuten. Das Jahreshoch bei 208,66 USD würde in diesem positiven Szenario das nächste Ziel darstellen. Dort könnte der Wert durchaus einige Tage konsolidieren. Ein Ausbruch im Anschluss über 208,66 USD würde zwei weitere Aufwärtsziele triggern. Das erste Ziel läge bei 214,27 USD und würde ein Schließen der im Juli 2018 gerissenen Kurslücke im Chart bedeuten. Etwas darüber notiere bei 218,62 USD das bisherige Allzeithoch des Internetwerts, welches das zweite Ziel darstelle. Falle auch diese Marke den Käufern zum Opfer, wäre ein neues langfristiges Kaufsignal aktiviert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: