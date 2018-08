Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook: Schnelle Erholung sehr unwahrscheinlich - Zum Einstieg noch tiefere Kurse abwarten! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, würde zum Einstieg noch tiefere Kurse der Aktie von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) abwarten.Wenn Aktien an einem Tag um 20% fallen würden, wie das bei Facebook passiert sei, sei eine schnelle Erholung sehr unwahrscheinlich. Meistens würden sie noch weiter fallen, was der Aktienprofi auch bei der Facebook-Aktie erwarte. Er verweise zum einen auf die Ankündigung, dass Facebook viel Geld investieren müsse, um die Datensicherheit zu erhöhen. Zum anderen greife Facebook durch die erhöhte Datensicherheit sein eigenes Geschäft an. Das alles dürfte die Facebook-Aktie sogar monatelang belasten.Wer die Facebook-Aktie hat, soll sie behalten, aber zum Einstieg würde Alfred Maydorn noch tiefere Kurse abwarten, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:149,44 EUR +0,97% (01.08.2018, 16:17)