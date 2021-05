Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook werde von Mai an Nachrichteninhalte von zahlreichen Verlagen und Medienmarken aus Deutschland in einem eigenen Bereich präsentieren. Das habe der Internet-Konzern am Montag in Hamburg angekündigt. "Wir werden die kommenden drei Jahre weltweit rund eine Milliarde Dollar in die Medienindustrie investieren", so Jesper Doub, Director für News Partnerships in Europa in einer Online-Pressekonferenz. "Facebook News in Deutschland ist ein Teil davon." Wie hoch die Vergütung für einzelne Verlage genau ausfalle, habe Facebook nicht kommuniziert.Die Medienhäuser würden dafür bezahlt, dass sie auf Facebook News Inhalte verlinken würden, die bislang nicht auf der Plattform zu sehen gewesen seien, wie es weiter geheißen habe. Sie müssten aber nicht eigens für Facebook produziert werden. "Wichtig dabei ist, dass Inhalte selbst nicht auf Facebook landen, sondern wir setzen Links zu den Angeboten der Verlage", habe Doub betont.Als Partner mit an Bord seien den Facebook-Angaben zufolge unter anderen Medien wie beispielsweise "Der Spiegel", die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" oder der Hamburger Verlag Gruner + Jahr, der zum Bertelsmann-Konzern gehöre. Auch etliche Regionalverlage und auf Sport und Technik spezialisierte Medienhäuser seien dabei."Facebook News ist eine langfristig angelegte Zusammenarbeit", habe Doub gesagt. "Wir glauben, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis das Produkt richtig gut ist." Der Kreis der Partner sei nicht auf die Medienhäuser beschränkt, die von Anfang an dabei seien, habe Doub betont. Die Summe für die teilnehmenden Medienhäuser werde auch nicht geringer, wenn weitere dazustoßen würden.Doub habe dabei Facebook News mit dem Videoportal Facebook Watch, dem Facebook Marketplace oder dem Dating-Bereich innerhalb des Netzwerks verglichen. "Das sind Dinge, die immer Teilaspekte von Usern adressieren. Aber wenn diese Gruppe ausreichend groß ist, dann ist das für uns ein Anlass, darüber nachzudenken, entsprechend ein Produkt zu entwickeln."Facebooks Entscheidung auf die Medien und Publisher zuzugehen sei langfristig eine strategisch kluge Entscheidung. So könnten neue Synergien entstehen, die künftig zu interessanten Geschäftsmodellen unter Beteilung von Facebook und den Medienhäusern führen würden. Zudem poliere der Social-Media-Riese damit sein etwas angeschlagenes öffentliches Image auf.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Facebook-Aktie Gewinne laufen zu lassen. Neueinsteiger sollten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. (Analyse vom 11.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link