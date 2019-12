Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

180,50 EUR +0,75% (05.12.2019, 13:51)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

179,86 EUR +0,28% (05.12.2019, 14:10)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 200,25 +0,77% (05.12.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Jason Bazinet von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Jason Bazinet, Analyst bei der Citigroup die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) zum Kauf.Nach der Übernahme der Coverage halt Analyst Jason Bazinet die Konsensprognose für 2020 und 2021 für zu niedrig.Von Seiten gesetzlicher Vorgaben könnte Facebook Inc. aus drei Richtungen Gegenwind drohen. Zum einen könnte das US-Justizministerium den Zusammenschluss mit Instagram rückgängig machen. Zum anderen könnte Facebook gezwungen werden einen zahlungspflichtigen Service anzubieten. Außerdem könnte die USA die Gesetzgebung aus Europa zum Datenschutz ebenfalls zur Anwendung kommen lassen.Für den Aktienkurs würden diese drei Faktoren ein Risiko von insgesamt 55 bis 60 USD bedeuten. Auf Sicht der nächsten 12 bis 24 Monate sei es aber unwahrscheinlich, dass sich diese Risiken materialisieren würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: