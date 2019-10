Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (31.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe im dritten Quartal einen Umsatz von 17,65 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,12 Dollar erwirtschaftet. Der Social-Media-Gigant übertreffe damit die Erwartungen der Analysten. Die Wall Street habe nur einen Umsatz von 17,37 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,91 Dollar erwartet.Der Umsatzzuwachs von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bleibe damit erneut unter der Marke von 30 Prozent. Angesichts des erhöhten Wettbewerbs durch neue Werbeanbieter wie Amazon oder anderer sozialen Netzwerke wie Snap oder TikTok sei dieses Wachstum noch immer beachtlich.Auch bei den täglich aktiven Nutzern (DAU) habe das soziale Netzwerk stärker zulegen können als erwartet. Unglaubliche 1,62 Milliarden Nutzer würden sich jeden Tag auf Facebook tummeln - die Analysten hätten für das dritte Quartal nur 1,62 Milliarden DAU geschätzt. Sowohl in den USA als auch in Europa hätten wieder Nutzer hinzugewonnen werden können. Die Bedeutung der Plattform bleibe damit ungebrochen.Einzig kritischer Punkt für Anleger bleibe damit das Risiko stattliche Regulierungen. Mehrere Datenschutzskandale sowie die Entscheidung auch weiterhin politisch motivierte Werbung, ohne vorheriges Prüfen der Fakten zuzulassen, würden einigen Politikern sauer aufstoßen. Womöglich äußere sich das Management um CEO Mark Zuckerberg hierzu in der Quartalskonferenz. Mit Spannung würden zudem Aussagen zur Entwicklung des Story-Formates sowie zu den neuen Produkten Facebook Portal und Facebook News erwartet.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link