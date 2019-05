XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

164,14 EUR -1,79% (20.05.2019, 16:54)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

164,20 EUR -1,10% (20.05.2019, 17:07)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

183,7987 USD -0,81% (20.05.2019, 16:56)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Marco Bernegg vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marco Bernegg von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Neue Hinweise zu den Krypto-Ambitionen des Internetriesen: Offenbar habe Facebook ein neues Fintech-Unternehmen in der Schweiz registriert. Laut offiziellen Angaben bestünden die Aufgaben des Unternehmens in der Bereitstellung von: " Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen und Technologie sowie die Entwicklung und Produktion von Software und der dazugehörigen Infrastruktur, insbesondere im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten, dem Betrieb von Zahlungen, Finanzierung, Identitätsmanagement, Datenanalyse, Big Data, Blockchain und anderen Technologien."Seit Monaten hätten sich die Gerüchte erhärt, der Social Media-Anbieter wolle eine eigene Kryptowährung einführen. Mit dieser sollten User für das Ansehen von Werbung bezahlt werden. Zudem solle ein simpler und schneller Austausch untereinander möglich sein.Mit dem neu gegründeten Unternehmen namens Libra Networks LLC würden die Spekulationen weiteren Zündstoff erhalten.Die Ambitionen von Facebook sorgen also eher für eine positive Aufmerksamkeit auf den Blockchain-Bereich und weniger für Angst bei Bitcoin-Enthusiasten, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: