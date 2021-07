Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Social-Media-Riese habe gestern sein Zahlenwerk zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt. An den Geschäftsergebnissen gebe nichts zu rütteln. Der Konzern habe wieder die Erwartungen der Analysten geschlagen, habe jedoch auch vor der Verlangsamung des Wachstums im Laufe des weiteren Jahres gewarnt. Anleger hätten verdutzt reagiert und sich von ihren Facebook-Papieren getrennt. Doch sei die Reaktion berechtigt?Facebook habe im Q2 seine Umsätze um 56 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar gesteigert. Das sei der größte Wachstumssprung beim Umsatz seit 2016 gewesen. Auch im ersten Quartal habe sich das Umsatzwachstum auf ordentliche 48 Prozent (25,4 Milliarden Dollar) belaufen.Dass ein Billionen-Konzern nicht dauerhaft mit Wachstumsraten von 50 Prozent und mehr wachsen werde, sollte an sich selbstverständlich sein. Der genaue Blick auf die Prognosen der Analysten zeige, dass diese Erkenntnis schon längst bekannt sei und somit eingepreist sein sollte. So würden die Experten laut Bloomberg in den nächsten beiden Quartalen in diesem Jahr Wachstumsraten von jeweils 34 respektive 22 Prozent erwarten.Nicht neu sei auch Facebooks Warnung, dass die neuen Datenschutzregeln bei den iPhones zu verstärktem Gegenwind bei den Werbeeinnahmen von Facebook führen könnten. Insbesondere die Neuerung, dass Nutzer auf iPhones und iPads nun zustimmen müssten, ob Apps sie zu Marketingzwecken über mehrere Anwendungen hinweg verfolgen dürften oder nicht, dürfte laut Facebook-CFO David Wehner im dritten Quartal größere Auswirkungen haben als im vergangenen Jahresviertel.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link