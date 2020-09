Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unverändert ein Basisinvestment.Mit neuen Regeln für Digital- und Kryptowährungen wie Bitcoin oder Facebook-Libra wolle die Europäische Kommission Maßstäbe setzen. Am Donnerstagmittag habe der Vizepräsident der EU-Kommission sechs Aktionspläne und Gesetzesentwürfe zur Finanzmarktregulierung präsentiert.Auf Projekte wie Libra sei die Kommission nicht namentlich eingegangen. Die Behörde habe aber betont, dass Anbieter von Krypto-Asset-Diensten in der EU präsent sein müssten. Sie bräuchten die Genehmigung einer nationalen Behörde, um Geschäfte in der EU aufnehmen zu dürfen. Es werde zudem Anforderungen an Anbieter geben, darunter an die IT, damit Cyber-Diebstähle und Hacks vermieden werden könnten.Das Libra-Projekt, das vor allem von Facebook getragen werde, sollte eigentlich noch in diesem Jahr an den Start gehen. Seitdem die Pläne im Juni 2019 vorgestellt worden seien, hätten sich allerdings viele kritische Stimmen zu Wort gemeldet. Die Zentralbanken möchten ihr Geldmonopol verteidigen, Finanzaufseher würden befürchten, dass Libra Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Steuerhinterziehung erleichtere.Facebook habe dagegen betont, das Projekt solle den bargeldlosen Zahlungsverkehr vor allem in Schwellenländern vereinfachen, wo es kein flächendeckendes Bankensystem gebe. Anwender sollten mit ihren Smartphones via Libra zahlen können, ohne dass Überweisungs- oder Devisentauschgebühren fällig würden.Facebook bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.