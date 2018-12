NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

133,24 USD -7,25% (19.12.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Wer bestimme über unsere Daten? Wie viel seien sie wert? Wer sei für Ihren Schutz verantwortlich? Gesellschaftspolitische Fragen, die in den folgenden Jahren sicherlich nicht gelöst würden - doch in Verbindung mit automatisierter Datenverarbeitung unglaubliche Brisanz erhalten würden. Aktuell kanalisiere sich die Wut auf Facebook, denn mit Cambridge Analytica sei der Konzern zuerst in das Fettnäpfchen getreten. Jeden Tag, an dem Facebook die Nachrichten über Datenmissbrauch nicht abstellen könne, dürften sich mehr Nutzer und Werbekunden von Facebook abwenden. Dass die Facebook-Aktie diesem Trend folge, liege auf der Hand. Finger weg, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2018)