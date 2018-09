XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

141,34 EUR +0,02% (10.09.2018, 15:08)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

140,08 EUR -0,70% (10.09.2018, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

163,04 USD +0,31% (07.09.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Für den Internetriesen sei nach dem desaströsen Quartalsbericht keine Erholung in Sicht. Facebook habe aktuell mit zwei entscheidenden Problemen zu kämpfen, die am Vertrauen der Anleger zehren würden.Erstens: Der durchwachsene Q2-Bericht, besonders die schwache Entwicklung der monatlich aktiven Userzahlen. In Europa habe das soziale Netzwerk erstmals einen Rückgang der Nutzer verzeichnet. Das zweite Problem sei die Prognose. Laut Finanzchef David Wehner sei in den nächsten Quartalen mit einem schwächeren Umsatzwachstum zu rechnen.Der US-Titel befinde sich seit dem heftigen Kursverlust Ende Juli im Abwärtstrend. Die Facebook-Aktie habe hierbei den Stopp des AKTIONÄR bei 140,00 Euro unterschritten. Ein Boden im Abwärtstrend oder neues Wachstum durch Instagram und WhatsApp seien aktuell nicht erkennbar. Daneben bestehe weiterhin das Risiko eines harten Durchgreifens der EU-Kommission.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: