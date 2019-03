Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe."Tech-Konzerne haben heute zu viel Macht über die Wirtschaft, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie." Mit ihren Aussagen in einem Blog habe US-Senatorin Elizabeth Warren eine öffentliche Diskussion darüber entfacht, welche Gefahren von den Tech-Riesen ausgehen würden. In ihrem Beitrag fordere sie außerdem: "Amazon, Google und Facebook müssen zerschlagen werden!" Aus Anlegersicht besitze die Forderung Charme.Zwischen Wunsch und Wirklichkeit lägen oft Welten und niemand könne mit Sicherheit sagen, ob die Politikerin mit ihren Forderungen durchkomme und selbst wenn, wie eine Umsetzung aussähe. "Der Aktionär" besitze ebenfalls keine Glaskugel, trotzdem sei das Thema spannend.Wenn man sich an eBay und PayPal erinnere: 2015 habe Carl Icahn die Aufspaltung in Auktionsplattform und Online-Zahlungsabwickler erzwungen. Aus Anlegersicht eine grandiose Idee, denn unter dem Dach von eBay sei der Wert von PayPal untergegangen. Seit dem IPO sei er hingegen sichtbar und die Aktie (von PayPal) seither um 181 Prozent gestiegen. Der Wert der ehemaligen eBay-Tochter übersteige heute mit 120 Milliarden Dollar den der Mutter (33 Milliarden) um ein Vielfaches.Was also wäre, wenn Facebook tatsächlich aufgespalten und als separate Firmen fortgeführt würden? "Der Aktionär" habe die Rechenmaschine angeworfen und für den Konzern ein Break-up-Szenario aufgestellt. Die Quintessenz: Für Anleger dürfte sich ein Sieg von Elizabeth Warren bezahlt machen.In einem Zerschlagungsszenario zerfalle Facebook in die namensgleiche Plattform, WhatsApp und Instagram. "Der Aktionär" bewerte die Foto-App mit mindestens 120 Milliarden Dollar. Instagram werde 2019 laut Morgan Stanley 16,2 Milliarden Dollar erlösen und profitabel sein. Bei einem Umsatzvielfachen auf Niveau des viel schwächeren Konkurrenten Snap (2019e: 8,7) würden sich sogar 142 Milliarden ergeben. WhatsApp sei eine Blackbox, doch was man wisse: Die Messaging-App habe 1,5 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Facebook habe 2014 55 Dollar je Nutzer gezahlt (Kaufpreis: 22 Milliarden Dollar). Bei einer unveränderten Bewertung wäre WhatsApp mit 82,5 Milliarden Dollar anzusetzen. Selbst mit einem Abschlag (wegen der schwachen Monetarisierung) von 25 Prozent ergebe sich ein Wert von 62 Milliarden.Eine Zerschlagung von Big Tech würde enorme Kosten (zum Beispiel für Verwaltung) verursachen, den Anlegern aber wohl noch höhere Gewinne bescheren würden. Die Konzerne hätten in den letzten Jahren Dutzende von Start-ups aufgekauft, von denen sich einige jetzt als Geldmaschinen erweisen würden. Das Problem: Diese Perlen würden sich nur unzureichend in der Bewertung der Mütter wiederfinden und ein Spin-off könnte diese verborgenen Schätze heben.Aus dieser Sicht lautet das Fazit: Möge Elizabeth Warren gewinnen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2019)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: