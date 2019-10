Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

176,24 EUR +2,56% (31.10.2019, 11:32)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

188,25 USD -0,56% (30.10.2019, 21:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (31.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Facebook habe die Zahlen zum 3. Quartal vorgelegt. Man wachse extrem schnell, stelle der Aktienprofi fest. Mit 17,7 Mrd. USD, was einem Anstieg von 29% entspreche, habe man den höchsten Quartalsumsatz aller Zeiten verbucht. Der Nettogewinn habe um 19% auf 6 Mrd. USD zugelegt. Die Zahl der monatlich aktiver Nutzer erreiche 2,45 Mrd. - d. h.: Ein Drittel der Menschheit auf diesem Planeten seien einmal im Monat zu Besuch bei Facebook. Schätzungen von Branchenexperten zufolge könnte Instagram im laufenden Jahr 15 Mrd. USD Umsatz zusteuern. Das wäre ein Riesen-Anstieg gegenüber dem Vorjahr - da seien es etwa 9,5 Mrd. USD gewesen. Die Facebook-Aktie dürfte sich heute der 200-USD-Marke annähern und eventuell sogar auch darüber springen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.10.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:176,44 EUR +4,44% (31.10.2019, 11:17)