Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alphabet, Facebook.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

193,66 EUR 0,00% (10.02.2020, 14:02)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

193,74 EUR +0,01% (10.02.2020, 14:17)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

212,33 USD +0,97% (07.02.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon fast traditionell hätten auch in der aktuellen Berichtssaison die großen fünf Big Tech-Titel - Alphabet, Facebook, Amazon, Apple und Microsoft - unter besonderer Beobachtung gestanden. Während der Markt die Ergebnisse von Amazon, Apple und Microsoft sehr positiv aufgenommen habe, hätten sich viele Anleger von ihren Facebook- und Alphabet-Papieren getrennt, nachdem diese ihre Zahlen zum vierten Quartal 2019 bekannt gegeben hätten. Doch sei dies gerechtfertigt gewesen?Der erste Blick auf die Zahlen der beiden Tech-Riesen zeige, dass diese gar nicht mal so schlecht ausgefallen seien. Beide Konzerne hätten weiterhin zweistellige Wachstumsraten aufweisen können und erneut Rekordgewinne erzielt.Sehr positiv zu bewerten seien auch die weiterhin deutlich steigenden täglich aktiven Nutzer (DAUs) bei Facebook sowie die dynamisch wachsenden YouTube-Werbeumsätze und Clouderlöse bei Alphabet.Beide Tech-Konzerne seien klassische Burggraben-Aktien - also Unternehmen mit einer sehr dominanten, von den Wettbewerbern nur schwer angreifbaren Marktstellung.Facebook habe zusammen mit den hauseigenen Apps WhatsApp und Instagram weltweit bereits fast drei Milliarden Nutzer, das seien circa 40 Prozent der Weltbevölkerung. Mit seinen beiden FinTech-Projekten (Facebook Pay und Libra) werde Facebook seine Marktmacht und die beispiellose Ertragskraft noch weiter ausbauen können."Der Aktionär" habe bereits mehrfach berichtet, dass die Regulierungsrisiken weniger stark ins Gewicht fallen sollten, als zunächst vom Markt angenommen.Anhand vier wichtiger Unternehmenskennzahlen lasse sich sehen, ob die Aktien von Facebook und Alphabet fundamental kaufenswert seien.Alphabet und Facebook würden zweistellige Wachstumsraten aufweisen, hätten einen sehr niedrigen Verschuldungsgrad und würden aufgrund ihrer herausragenden Marktposition richtige Burggräben bilden. Daneben seien die Aktien der beiden Unternehmen auch noch günstig bewertet. Beide Werte gehören somit in jedes Portfolio eines langfristig orientierten Anlegers, welcher in Tech-Aktien investieren möchte, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link