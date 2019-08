Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

167,28 EUR +1,06% (21.08.2019, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

167,30 EUR +0,48% (21.08.2019, 11:54)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

183,81 USD -1,27% (20.08.2019, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (21.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das notwendige Umdenken beim Datenschutz mache sich langsam bei Facebook bemerkbar. In einem Blog-Post kündige der Social-Media-Gigant nun ein Tool an, das es Nutzern ermögliche, das Datensammeln von Facebook massiv einzuschränken. Aufgepasst! Hiermit könnte sich Facebook selbst schaden.Das Tool starte vorerst in Irland, Spanien und Südkorea und solle dann in anderen Ländern eingefügt werden. Würden viele Nutzer tatsächlich die Möglichkeit wahrnehmen, ihr Profil von den außerhalb von Facebook gesammelten Daten zu trennen, könnte dies zu geringeren, weil weniger personalisierten, Werbeeinnahmen führen. In der Regel würden Nutzer neuen Werkzeugen zum Datenschutz allerdings wenig Beachtung schenken. Anleger sollten daher nicht besorgt sein, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: