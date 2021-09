Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

293,95 EUR -3,54% (22.09.2021, 16:51)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

293,60 EUR -3,94% (22.09.2021, 16:34)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

343,86 USD -3,81% (22.09.2021, 16:36)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Social-Media-Konzern Facebook müsse am Mittwoch einen Kursverlust von rund 3,8 Prozent verkraften, obwohl der NASDAQ 100 wieder in die andere Richtung laufe. Diesmal habe jedoch kein chinesischer Immobilienkonzern die Anleger verschreckt, sondern eine Ankündigung aus dem Hause Facebook.Am Mittwoch habe der Tech-Riese mitgeteilt, dass Apples neue Privatsphäre-Einstellungen auch im dritten Quartal das Werbegeschäft negativ beeinflussen dürfte. Diese Ankündigung sei ein großer Schock für Anleger, denn sie habe Gewicht, da Facebook es normalerweise nicht für nötig halte, außerhalb ihrer Quartalberichte seine Anleger über die Geschäftsentwicklung zu informieren.Angesichts der ursprünglich bereits im Rahmen des Q2-Berichts ausgesprochenen Warnung, dass das Q3 noch stärker durch die Apple-Änderungen beeinflusst werden dürfte als das Q2, könnte dies nun bedeuten, dass Facebook Zahlen vorlägen, die diesen Umstand noch einmal bekräftigen würden.Anleger warten vorerst ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: