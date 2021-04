Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Abgesehen von Sprachnachrichten in WhatsApp oder dem Messenger sei Audio im Ökosystem von Facebook-Ökosystem noch nicht groß vertreten. Dabei würden sich aktuell Podcasts oder Apps wie Clubhouse enormer Beliebtheit erfreuen. Höchste Zeit, dass auch Facebook auf den Zug aufspringe.Laut einem Blogpost von Facebook seien gleich drei Neuerungen geplant. Erstens Soundbites: Mithilfe eines neuen Audioeditors solle es Nutzern ermöglicht werden, für ihre Stories oder Nachrichten gute Aufnahmen zu erstellen.Zweitens Podcasts: Facebook habe gesehen, dass über 170 Millionen Nutzer Podcast-Fanpages liken würden. Um jedoch die Podcasts anzuhören, habe die Facebook-App verlassen werden müssen. Künftig sollten Nutzer auch innerhalb des Ökosystems Podcasts anhören können.Drittens Live Audio Rooms: Dabei handle es sich schlichtweg um einen Klon der App Clubhouse, der in Facebook-Gruppen implementiert und für berühmte Persönlichkeiten zugänglich gemacht werde.Innovation sehe anders aus - aber den Anlegern dürfte es egal sein, solange Facebook auf Wachstumskurs bleibe und diese Praktiken nicht wettbewerbsrechtlich eingeschränkt würden. Und auf Kurs sei der Internetriese, wie die Steigerung des Umsatzes um 33 Prozent im Weihnachtsquartal eindrucksvoll zeige.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Facebook-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link