Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bund und 48 Bundesstaaten hätten sich dazu entschlossen, eine Monopol-Klage gegen Facebook einzuleiten. Die Aktie habe darauf auch reagiert und sei um 2,5% nach unten gegangen, weil damit zu rechnen sei, dass das jetzt das operative Geschäft ein bisschen behindern werde. Das finde der Aktienprofi aber nicht ganz überraschend.Charttechnisch habe sich überhaupt nichts verändert. Die Aktie bilde seit einigen Wochen eine Dreiecksformation aus. Jetzt sehe es nach einem Ausbruch aus. Zuletzt sei es für das Unternehmen vor allem nach oben gegangen, weil auch die Geschäfte gut laufen würden. Allerdings verweise der Börsenexperte darauf, dass sich die Geschichte mit den Monopol-Klagen noch Jahre hinziehen dürfte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Facebook-Aktie. (Analyse vom 10.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:225,65 EUR -2,00% (10.12.2020, 15:55)