Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

185,00 EUR +0,69% (25.07.2019, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

180,84 EUR (24.07.2019)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

204,66 USD (24.07.2019)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (25.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das größte Soziale Netzwerk wachse aller öffentlicher Kritik zum Trotz weiter und habe mit seinen Q2-Zahlen die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Firmenchef Mark Zuckerberg habe bei der Präsentation der Ergebnisse für die Anleger aber nicht nur gute Nachrichten im Gepäck gehabt.The good: Facebook habe im zweiten Quartal 2019 einen Umsatz von 16,6 Milliarden Dollar erzielt, verglichen mit 13,2 Milliarden im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn für das Quartal habe 2,6 Milliarden Dollar betragen, verglichen mit 5,1 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2018. Das EPS betrage 0,91 Dollar pro Aktie.Analysten hätten bei einem Umsatz von 16,5 Milliarden Dollar einen Gewinn vor Sonderfaktoren von 1,87 Dollar pro Aktie erwartet.Aller öffentlichen Kritik bei den Themen Datenschutz und Fake News zum Trotz, habe Facebook in den drei Monaten bis Ende Juni Millonen neuer Nutzer für seine Plattformen gewinnen können. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) auf der Kernplattform sei auf 1,59 Milliarden geklettert, die der monatlich aktiven Nutzer (MAU) auf 2,41 Milliarden.Insgesamt würden Facebook, Instagram, WhatsApp oder Messenger inzwischen täglich von 2,1 Milliarden Menschen genutzt. 2,7 Milliarden Menschen würden jeden Monat mindestens eine dieser Apps nutzen. Facebook erwirtschafte immer noch den weitaus größten Teil seines Umsatzes mit Werbung, wobei mobile Werbung 94 Prozent des gesamten Werbeumsatzes des Unternehmens ausmache.The bad: Das Ergebnis sei durch Rücklagen von zwei Milliarden Dollar für einen Vergleich mit der US-Aufsicht FTC belastet worden. Die Beilegung des Streits koste Zuckerberg insgesamt fünf Milliarden Dollar. Facebook habe während der Auseinandersetzung um den Camebridge-Analytica-Datenskandal bereits drei Milliarden Dollar zur Seite gelegt. Ohne die Kosten für den Reechsstreit und weitere Sondereinflüsse hätte der Gewinn je Aktie 1,99 Dollar betragen.The ugly: Mit der Milliardenstrafe sei es für Facebook nicht getan. Wie am Mittwoch bekannt geworden sei, habe die FTC das Unternehmen (und andere große Tech-Konzerne) wegen möglicher Wettbewerbsvergehen ins Visier genommen.Operativ laufe es für Facebook weiter hervorragend, doch die neue Untersuchung der Wettbewerbshüter hinsichtlich des Geschäftsgebares halte den Druck auf den Konzern hoch."Der Aktionär" bleibt für die Aktie dennoch positiv gestimmt. In einem freundlichen Marktumfeld könnte der Titel mit den guten Q2-Zahlen im Rücken kurzfristig 220 Dollar erreichen, so Martin Weiß. (Analyse vom 25.07.2019)