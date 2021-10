Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Facebook ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Facebook Inc. gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe am Freitag zum zweiten Mal binnen einer Woche mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Einige Nutzer hätten Probleme, Apps und Dienste des Konzerns zu erreichen, habe Facebook bei Twitter eingeräumt. Man arbeite daran, den Service so schnell wie möglich wieder zu normalisieren.Bei Plattformen wie Downdetector hätten Nutzer erneut Probleme bei der gesamten Palette der Facebook-Apps gemeldet: Beim Online-Netzwerks selbst, den Chatdiensten WhatsApp und Messenger sowie der Foto-Plattform Instagram. Am Montag seien in einem beispiellosen Ausfall alle Facebook-Dienste für rund sechs Stunden vom Netz gegangen. Facebook habe die Störung mit einem Konfigurationsfehler erklärt. Am Freitag schien das Ausmaß der Ausfälle zunächst deutlich eingeschränkter zu sein - die Dienste waren nicht für alle gestört, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die Aktie habe im regulären Handel an der Wall Street rund 0,25 Prozent zulegen können. Nachbörslich gebe die Aktie marginal ab. Aber die Börse scheine die heutigen Ausfälle bei weitem nicht so hoch zu hängen wie die noch zu Wochenbeginn. S&P 500 -Unternehmen sei.Auch "Der Aktionär" halte Facebook auf dem aktuellen Niveau trotz aller Regulierungsrisiken für ein sehr attraktives Investment. Daher können Anleger den Rücksetzer zum Kauf nutzen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Facebook-Aktie. Investierte würden kein Stück aus der Hand geben. (Analyse vom 08.10.2021)(mit Material von dpa AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link