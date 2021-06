Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das Papier des Tech-Riesen sei momentan auf einem Rekordhoch. Seit dem Corona-Tief im März 2020 habe die Facebook-Aktie mehr als 120 Prozent zulegen können und stehe heute bei 331,08 Dollar. Der Einstieg in den rasant wachsenden Podcast-Markt solle nun weiteren Rückenwind bringen.Laut einer Mail, die Facebook an ausgewählte Podcast-Autoren gesendet habe und The Verge vorliege, werde es Podcast-Autoren bald möglich sein, Folgen direkt auf Facebook zu veröffentlichen. Ebenso solle es Hörern ermöglicht werden, bis zu einminütige "Clips" aus den Podcasts herauszuschneiden und zu verbreiten. Facebook könnte damit Spotify und Apple, die seit Jahren einen Kampf um die meisten Marktanteile führen würden, gefährlich werden.Mehr als 2,6 Milliarden Menschen würden Facebook-Dienste wie Instagram und Facebook täglich nutzen. Laut einer Schätzung von Statista würden 2021 rund 4,14 Milliarden Menschen einen Internetzugang besitzen. Vertraue man dieser Schätzung, würden weit mehr als die Hälfte aller Internetnutzer täglich Facebook benutzen. Der Anreiz für Podcast-Autoren, zu Facebook zu wechseln oder ihre Podcasts auf Facebooks Kanälen zu bewerben, sei damit groß.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: