Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die australische Regierung habe sich mit Facebook im Streit über Medieninhalte auf der Plattform geeinigt. Der Internetgigant werde die Sperre für australische Nachrichtenseiten auf seinem Online-Netzwerk in den kommenden Tagen aufheben, habe Schatzkanzler Josh Frydenberg am Dienstag mitgeteilt. Nach tagelangen Verhandlungen mit Facebook habe die Regierung unter Premierminister Scott Morrison zugestimmt, Änderungen an einem geplanten Mediengesetz vorzunehmen, habe die Nachrichtenagentur AAP berichtet."Diese Änderungen werden digitalen Plattformen und Nachrichten-Medien mehr Klarheit darüber verschaffen, wie das Gesetz angewendet werden sollte und den Rahmen dafür stärken, dass Betriebe im Nachrichten-Medienbereich fair entlohnt werden", habe es weiter geheißen. Facebook habe in einer Stellungnahme die Einigung begrüßt. Man sei zufrieden, dass die australische Regierung einer Reihe von Änderungen und Zusicherungen zugestimmt habe.Facebook habe am Donnerstag Nachrichtenseiten auf seiner Plattform für australische Nutzer gesperrt. Facebook-User hätten seither keine nationalen oder internationalen journalistischen Inhalte mehr teilen können. Damit habe sich das Unternehmen einem Gesetzesvorhaben der australischen Regierung widersetzt, das künftig Google und Facebook dazu zwingen solle, örtliche Medienunternehmen zu bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten würden. Australien wolle damit erreichen, dass Werbeeinnahmen gerechter verteilt würden. Der Streit sei zuletzt eskaliert. Die Regierung habe am Montag angekündigt, man werde geplante Anzeigen auf Facebook zurückziehen.Die Entscheidung von Facebook, sich mit der australischen Regierung zu einigen, sei klug und langfristig positiv zu bewerten. Damit schaffe Facebook eine Win-WIn-Situation für beide Seiten. Facebook müsse sich auf der einen Seite nicht mehr mit den Regierungen und Behörden herumschlagen. Auf der anderen Seite würden die Publisher für ihren Content entlohnt und als gleichwertige Partner von Facebook behandelt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link