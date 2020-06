Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ein Basisinvestment.Nach ihrem Ausflug auf ein neues Rekordhoch sei die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook in den letzten Tagen wieder etwas zurückgekommen. Doch heute würden die Bullen trotz des schwachen Marktumfelds wieder zum Angriff blasen, das Facebook-Papier könne im regulären Handel deutlich zulegen.Dabei bekomme der Internetriese Schützenhilfe aus dem Hause Goldman Sachs. Die Experten würden die Facebook-Aktie zum Kauf empfehlen und ihr Kursziel von 230 auf 250 US-Dollar erhöhen. Auch die Mehrheit der Analysten sei aktuell bullish gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel sei 244 US-Dollar.In den letzten Wochen habe Facebook für eine Reihe von positiven News gesorgt. So sei Ende Mai bekannt geworden, dass Facebook künftig im E-Commerce-Markt mitmischen möchte. Über eine neue Funktion sollten Händler unkompliziert Online-Shops erstellen können, die über Facebook und Instagram erreichbar seien. Langfristig könnte Facebook damit dem E-Commerce-Giganten Amazon Konkurrenz machen.Die Facebook-Aktie habe sehr positiv auf die frische Kaufempfehlung von Goldman Sachs reagiert. Das Papier sei aktuell über 3 Prozent im Plus. Damit rücke auch das Rekordhoch aus dem Mai bei 240,90 US-Dollar in greifbare Nähe. Aktuell spreche vieles dafür, dass auch diese Marke in den nächsten Stunden oder Tagen geknackt werde.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.