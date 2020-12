Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die EU-Kommission stelle am Dienstag (gegen 16.00 Uhr) ein großes Digital-Paket vor, mit dem die Marktmacht von Digital-Konzernen wie Facebook oder Amazon begrenzt werden solle. Mit Vorschlägen für ein Gesetz über digitale Dienste sowie ein Gesetz über digitale Märkte wolle die Brüsseler Behörde für fairere Bedingungen im Netz und so für mehr Chancen für kleinere Unternehmen sorgen. Zudem solle die Position von Verbrauchern gestärkt werden. Internet-Plattformen sollten mehr Verantwortung für die Inhalte übernehmen, die auf ihren Seiten veröffentlicht würden.Zuletzt seien vor 20 Jahren in der EU umfassende Spielregeln für digitale Dienste und Online-Plattformen festgelegt worden. Deshalb halte die aktuelle Gesetzeslage oft nicht mit neuen Entwicklungen Schritt. Nun dürfte die EU-Kommission ihr Vorgehen gegen die Tech-Riesen deutlich verschärfen.EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen habe die Gestaltung des digitalen Raums als eines der Leuchtturm-Projekte ihrer Amtszeit genannt: "Digitale Plattformen ermöglichen Fortschritte für Menschen, Gesellschaften und Volkswirtschaften", habe es vor Amtsantritt in ihren politischen Leitlinien geheißen. "Um an diesem Fortschritt festzuhalten, müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht zur Destabilisierung unserer Demokratien missbraucht werden."Die für Digitales zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager habe kürzlich gesagt, man sei an einem Punkt, "an dem die Macht der digitalen Unternehmen - insbesondere der größten Gatekeeper - unsere Freiheiten, unsere Chancen, sogar unsere Demokratie bedroht".Bis die neuen Regeln in der EU tatsächlich in Kraft seien, dürften allerdings noch einige Jahre vergehen. Zunächst einmal müssten sich die EU-Staaten sowie das Europaparlament auf eine Linie bei dem komplexen Vorhaben einigen. Anschließend müssten beide Seiten dann noch einen Kompromiss finden.Zuletzt habe bereits die US-Regierung und 48 Bundesstaaten Facebook wegen des Vorwurfs des unfairen Wettbewerbs verklagt. Die Bundeshandelskommission (FTC) und eine von der New Yorker Justizministerin Letitia James geführte überparteiliche Allianz von Bundesstaaten würden Facebook in ihren jeweiligen Klagen vorwerfen, ein illegales Monopol aufgebaut zu haben.Anleger, die bei Facebook engagiert sind, lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Neueinsteiger sollten ein positives charttechnisches Signal abwarten. Amazon gehöre weiter zu den Favoriten des "Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)