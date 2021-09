Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

294,35 EUR +0,96% (29.09.2021, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

292,05 EUR -2,83% (28.09.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

340,65 USD -3,66% (28.09.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook lasse sein System, das laut Medienberichten die Inhalte-Regeln für zahlreiche Prominente ausgehebelt habe, von seinem unabhängigen Aufsichtsgremium prüfen. Die Ankündigung von Dienstag folge auf eine eigene Untersuchung des Gremiums zu dem Thema. Unterdessen setze die Facebook-Aktie ihre Konsolidierung fort.Das Aufsichtsgremium sei eine Art "Oberstes Gericht" von Facebook, dessen Beschlüsse auch Gründer und Chef Mark Zuckerberg nicht überstimmen könne. Es bestehe aus Rechtsexperten, Aktivisten und ehemaligen Politikern.Das nun umstrittene System mit dem Namen "Cross-Check" sei laut Facebook eingeführt worden, um Fehler beim Entfernen von Inhalten zu vermeiden. Dabei würden solche Entscheidungen in einigen Fällen einer zweiten Prüfung unterzogen - zum Beispiel um zusätzlichen Kontext oder andere Faktoren wie Nachrichtenwert zu berücksichtigen.Das "Wall Street Journal" habe jüngst unter Berufung auf interne Unterlagen des Online-Netzwerks allerdings geschrieben, das habe dazu geführt, dass durch "Cross-Check" zahlreiche prominente Nutzer faktisch von der Anwendung der Inhalte-Regeln ausgenommen worden seien. Dadurch hätten sie sich Fehltritte erlauben können, die für gewöhnliche Mitglieder Konsequenzen gehabt hätten.Facebook bitte das Aufsichtsgremium nun, unter anderen die Kriterien zu prüfen, nach denen Inhalte-Entscheidungen für einen Doppel-Check ausgewählt würden. Das Gremium selbst gehe bereits der Frage nach, ob es in der Vergangenheit von Facebook angemessen über das System informiert worden sei.Die Facebook-Papiere hätten unterdessen über zehn Prozent seit ihrem Hoch korrigiert. Nach dem Unterschreiten der 50- und 100-Tage-Linie sei eine Fortsetzung der Korrektur bis zum GD200 bei 314,15 Dollar möglich.Langfristig ist der Rücksetzer eine Kaufchance, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2021)Mit Material von dpa-AFX