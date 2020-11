Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

243,65 EUR -2,23% (06.11.2020, 11:23)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

243,60 EUR -2,72% (06.11.2020, 11:08)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

294,68 USD +2,54% (05.11.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (06.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Aktie sei im Zuge der Gesamtmarktkorrektur stark unter Druck gekommen. Und das, obwohl es bei dem Social-Media-Riesen operativ weiterhin wie am Schnürchen laufe. Und so überrasche es wenig, dass die Bullen trotz des scharfen Rücksetzers wieder schnell das Ruder übernommen hätten.Der US-Titel habe im Oktober in der Spitze knapp 20 Prozent verloren. Einige Marktbeobachter seien sogar von einer deutlichen Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich 200 Dollar ausgegangen. Doch daraus sei nichts geworden. Die Facebook-Aktie sei an der 100-Tage-Linie abgeprallt und habe zur starken Gegenbewegung angesetzt. Vor zwei Tagen seien auf Anhieb die 50-Tage-Linie und der zähe Widerstand bei rund 285 Dollar überwunden worden. Damit sei zeitgleich ein starkes Kaufsignal ausgelöst worden.Im Laufe des gestrigen Handels habe die Facebook-Aktie weitere 2,54 Prozent auf 294,68 Dollar zugelegt. Damit habe der Titel innerhalb von wenigen Tagen rund 20 Prozent nach oben gutmachen können. Um die bisherige Bestmarke bei 304,67 Dollar zu knacken, müssten die Bullen nur noch die psychologisch wichtige Widerstandszone bei 300 Dollar einnehmen. Aktuell notiere die Facebook-Aktie nur etwa drei Prozent unter dem Rekordhoch.Investierte sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: